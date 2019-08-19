Окупанти затягують демонтаж укріплень у Станиці - СЦКК

Окупанти затягують демонтаж укріплень у Станиці - СЦКК

Укрінформ
Російсько-окупаційні війська заявили про відтермінування демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської з боку тимчасово непідконтрольної території до 25 серпня. 

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

“Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській, українська сторона готова провести, дзеркально, демонтаж фортифікаційних споруд”, - йдеться в повідомленні.

Водночас зі сторони тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовження робіт на протилежній стороні до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи.

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“Дії противника свідчать про навмисний зрив запланованих заходів”, - наголошують в пресслужбі.

У штабі також нагадали, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська.

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