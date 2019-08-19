Окупанти затягують демонтаж укріплень у Станиці - СЦКК

Російсько-окупаційні війська заявили про відтермінування демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської з боку тимчасово непідконтрольної території до 25 серпня.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

“Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській, українська сторона готова провести, дзеркально, демонтаж фортифікаційних споруд”, - йдеться в повідомленні.

Водночас зі сторони тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовження робіт на протилежній стороні до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи.

“Дії противника свідчать про навмисний зрив запланованих заходів”, - наголошують в пресслужбі.

У штабі також нагадали, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська.