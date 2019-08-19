Окупанти зривають ремонт мосту у Станиці - СЦКК

Російські окупанти затягують демонтаж фортифікаційних споруд та початок робіт з ремонту мосту у Станиці Луганській на Донбасі.

Про це з посиланням на українську сторону в СЦКК повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“У зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській українська сторона готова провести, дзеркально, демонтаж фортифікаційних споруд. Проте зі сторони тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовження робіт на протилежній стороні до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи”, - йдеться в повідомленні.

У штабі вважають, що такі дії противника свідчать про навмисний зрив запланованих заходів.

Як повідомляв Укрінформ, учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській. Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО - покриття та огородження.

31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

16 серпня сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили розмінування близько 2 гектарів території навколо зруйнованого мосту в Станиці Луганській.