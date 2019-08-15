Частину мосту в Станиці можна відкрити через 2,5 місяці — голова ОДА

Керівник Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький сподівається, що завдяки паралельній роботі проєктувальників та будівельників перша черга відновленого мосту через Сіверський Донець в Станиці Луганській могла б запрацювати вже у жовтні.

Про це він сказав на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо побудови мосту. На даний момент практично ще немає проєкту. Тому зараз у Києві займається його проєктуванням науково-дослідний інститут, і включилась в роботу підрядна організація, що знаходиться в Ізюмі (Харківська область – ред.). Вони під’їдуть сюди і будемо, власне, договір укладати. У нас не буде окремої стадії проєкту — плануємо все робити паралельно", - зазначив Комарницький.

За його словами, розрахунки показують, що за два з половиною місяці можливо буде зробити першу чергу. “Мається на увазі міст 2,5 метри завширшки — аби могла проїжджати швидка”, - сказав Комарницький.

Він також зазначив, що під час ремонту мосту в Станиці Луганській поряд із ним збудують тимчасовий міст, щоб не зупиняти роботу пункту пропуску.

Крім того, очільник Луганщини поінформував, що партнери з ПРООН привезли і вже протестували електрокар, який працюватиме як доповнення до вже діючого автобусного маршруту від КПВВ у Станиці Луганській до мосту.

"У вівторок уже вивозили машину на КПВВ, прохронометрували маршрут – тобто склали технологічну карту перевезень, визначились із водієм. Зараз усі ці папери знаходяться на погодженні з СЦКК, зі штабом ООС, і я маю надію, що завтра ми вже запустимо цей електрокар. Є домовленість з ПРООН, що вони ще один електрокар придбають для КПВВ", - додав Комарницький.

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Як повідомляв Укрінформ, учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській. Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО — покриття та огородження.

31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.