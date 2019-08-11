Розмінування території навколо зруйнованого мосту біля Станиці Луганської триває

Роботи з розмінування території навколо зруйнованого мосту на ділянці розведення сил біля Станиці Луганської тривають.

Про це йдеться в опублікованому суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 9 серпня 2019 року.

"9 серпня спостерігачі бачили 11 саперів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які проводили роботи з розмінування по обидва боки від дороги орієнтовно за 100 м на північ від зруйнованої секції мосту", - йдеться у звіті.

Додається, що приблизно за 50 м на північ від північного краю зруйнованої частини мосту спостерігачі також бачили вантажівку з камінням, асфальтовий каток і автомобіль із 15 робітниками, які розширювали асфальтовану ділянку дороги, що веде до мосту

"Команда СММ бачила принаймні 6 саперів із непідконтрольних уряду районів, які викошували рослинність і проводили роботи з розмінування у смузі на захід від південного дерев'яного трапа, встановленого над зруйнованою частиною мосту. Спостерігачі також помітили одного командира і двох членів збройних формувань у нарукавних пов'язках із написом "СЦКК" на південь від мосту біля Станиці Луганської", - повідомили в Місії.

Поруч з цим, 8 і 9 серпня між 18:30 і 18:45 спостерігачі чули чотири вибухи поблизу зруйнованої секції мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська), оцінені як контрольовані підриви вибухових пристроїв. Ці вибухи сталися після закриття (о 18:00) КПВВ Збройних сил України, розміщеного за межами ділянки розведення, і розташованого на ділянці розведення блокпоста незаконних збройних формувань на південь від мосту біля Станиці Луганської.

Того ж дня спостерігачі бачили, що пішоходи продовжували постійним потоком переходити через міст. Вони також відмітили, що маршрутний автобус і далі курсував між КПВВ і зруйнованою секцією мосту.