Україна потрапила у світовий тренд освітніх змін — Гриневич

Завдяки впровадженню освітніх реформ Україна потрапила у світовий тренд змін галузі.

Про це заявила міністр науки та освіти Лілія Гриневич під час конференції "Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Освітня криза — явище, що притаманне не лише Україні. Вона крокує усім світом. Освіта має підготувати нас до майбутніх реалій: економічних, екологічних, економічних. Треба навчати інакше. Треба спроєктувати архітектуру освітньої системи. Ми оновлюємо нормативно-правове поле", - сказала Гриневич.

За її словами, успішна демократія потребує ґрунтовної освіти для кожної людини.

"Більшість голосує за рішення, що впливають на долю кожного. Можна вивчити дитину в елітній школі, але в якому суспільстві вона житиме і реалізовуватиме себе... Тож кожному громадянину потрібна хороша освіта, що дозволить себе реалізувати, відповідно до талантів. Нам потрібні спільні цінності, що об'єднують та допомагають розуміти один одного", - наголосила Гриневич.

На її переконання, єднальною метою розвитку української освіти має стати побудова суспільства освіченого загалу.

"Це суспільство має бути інклюзивним та інноваційним. Суспільство, в якому кожен громадянин має можливість реалізувати свій потенціал, навчатися впродовж усього життя та бути щасливим", - сказала Гриневич.

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Як повідомлялося, у Києві розпочалася традиційна Всеукраїнська серпнева конференція з питань підготовки до нового навчального року.

Участь у конференції беруть близько 650 осіб – вчителі з усієї України, викладачі, представники місцевої влади, голови об’єднаних громад, а також представники міжнародних організацій, які мають представництва в Україні. Традиційною складовою конференцій є виставки підручників, що видані коштом державного бюджету, презентація електронних освітніх ресурсів та новітніх засобів навчання.