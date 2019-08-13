У МОН обговорюють пришвидшення реформи школи зі Світовим банком
Про це сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час онлайн-трансляції у Facebook, відповідаючи на запитання вчителів.
"Ми ведемо зараз переговори зі Світовим банком. Тема переговорів — пришвидшення реформи Нова українська школа. Нам потрібні для цього ресурси. І Світовий банк попередньо для себе вже визначив пріоритетом освіту і власне цю тему: пришвидшення реформи НУШ”, - сказала вона.
Водночас Гриневич зауважила, що якщо наступний уряд і наступний парламент будуть поділяти цю позицію і далі продовжуватимуть роботу зі Світовим банком над цим, то “тоді ми зможемо закупівлі обладнання поширити на інші рівні школи і на інші класи".
“Ми дали перші пропозиції, які Світовий банк сприйняв. Але треба ще розробити детальний проєкт. І зараз якраз ця стадія”, - зауважила вона.
За словами Гриневич, за два роки, що впроваджується реформа НУШ, загалом на шкільну інфраструктуру було виділено 3,8 млрд грн, але цього недостатньо для повного забезпечення матеріально-технічної бази шкіл.