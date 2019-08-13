У МОН обговорюють пришвидшення реформи школи зі Світовим банком

Міністерство освіти та науки обговорює зі Світовим банком пришвидшення реформи Нової української школи.

Про це сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час онлайн-трансляції у Facebook, відповідаючи на запитання вчителів.

"Ми ведемо зараз переговори зі Світовим банком. Тема переговорів — пришвидшення реформи Нова українська школа. Нам потрібні для цього ресурси. І Світовий банк попередньо для себе вже визначив пріоритетом освіту і власне цю тему: пришвидшення реформи НУШ”, - сказала вона.

Водночас Гриневич зауважила, що якщо наступний уряд і наступний парламент будуть поділяти цю позицію і далі продовжуватимуть роботу зі Світовим банком над цим, то “тоді ми зможемо закупівлі обладнання поширити на інші рівні школи і на інші класи".

“Ми дали перші пропозиції, які Світовий банк сприйняв. Але треба ще розробити детальний проєкт. І зараз якраз ця стадія”, - зауважила вона.

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За словами Гриневич, за два роки, що впроваджується реформа НУШ, загалом на шкільну інфраструктуру було виділено 3,8 млрд грн, але цього недостатньо для повного забезпечення матеріально-технічної бази шкіл.