Епіфаній провів богослужіння у Винниках на Львівщині

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у Винниках на Львівщині очолив богослужіння у храмі святих Володимира та Ольги.

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.

Зазначається, що предстоятель Православної церкви України у своєму архіпастирському слові нагадав про значення історичного моменту, коли отець Володимир Ярема проголосив вихід української Церкви з-під юрисдикції Московської патріархії.

«Сьогодні ми можемо порівняти події 19 серпня 1989 року, коли було втретє відновлено УАПЦ, із невеликим гірчичним зерном. Але те зерно впало на добрий ґрунт і згодом проросло у велике дерево – нашу Церкву, яка зараз духовно опікується всією Українською державою», - сказав владика.

30-ліття з дня третього відродження Української Автокефальної Православної Церкви / Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Він побажав, щоб Господь і надалі зміцнював сили українських вірян і всього духовенства на шляху єдності та спільної розбудови помісної української Православної церкви.

Як повідомляв Укрінформ, на Львівщині 16−18 серпня урочисто відзначають 30-річчя ІІІ відродження УАПЦ.