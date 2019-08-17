Треба багато зробити, аби всі українці були у ПЦУ - Епіфаній

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній перебуває у Львові на святкуванні 30-річчя ІІІ відродження УАПЦ. З цього приводу Блаженніший зробив запис у Книзі почесних гостей міста.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“Саме 30 років тому на Преображення в Храмі Петра і Павла у Львові було оголошено, що розпочинається третє відродження Української Православної Церкви. І тоді отець Ярема проголосив це і вийшов зі складу російської Православної Церкви, і оголосив про те, що він розпочинає рух за відродження Автокефалії. І тому символічно ми розпочинаємо це святкування у Львові. А наступного року ми будемо святкувати у Києві і згадувати той Об’єднавчий Собор, який відбувся і розпочав подальший рух до здобуття незалежності", — зазначив Епіфаній.

За словами Митрополита, потрібно ще багато зробити, "щоб всі українці були в цій визнаній Українській Помісній Православній Церкві".

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У програмі святкувань — передача бібліотеки Патріарха Димитрія у фонди Львівської національної наукової бібліотеки України ім. Василя Стефаника, погашення пам’ятної марки, присвяченої 30 річчю ІІІ відродження УАПЦ у Львівському національному театрі опери та балету, урочиста академія, присвячена 30 річчю ІІІ відродження УАПЦ, покладання квітів та молитва за спочилих захисників України на Личаківському кладовищі. Також священнослужителі відправлять Літію на могилі Патріарха Димитрія, ініціатора ІІІ відродження УАПЦ і Всенічну відправу у Петро-Павлівському храмі ПЦУ.

А в неділю, 18 серпня, у Свято-Володимирському храму ПЦУ у місті-супутнику Львова — Винниках відбудеться Літургія у співслужінні єпископату (32 єпископи) і священнослужителів ПЦУ (понад 250 осіб).

Фото: Маркіян Лисейко, Львівська міськрада