Митрополит Епіфаній і представники СКУ обговорили розширення співпраці

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній 15 серпня 2019 року зустрівся з першим заступником президента Світового конґресу українців (СКУ) Стефаном Романівим та директором представництва СКУ в Україні Сергієм Касянчуком.

Про це повідомляє pomisna.info. «Під час робочої зустрічі сторони обговорили проведення спільних заходів задля розширення співпраці між Православною церквою України та Світовим конґресом українців», - йдеться у повідомленні. Представники СКУ позитивно оцінили діяльність Предстоятеля, спрямовану на розбудову помісної Української православної церкви. На завершення зустрічі Єпіфаній вручив гостям пам’ятні подарунки. Нагадаємо, Світовий конґрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об'єднує 20 млн українців у 133 країнах світу.