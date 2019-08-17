Представники медичної спільноти готові до співпраці з Офісом Президента

Представники медичної громадськості України заявляють про готовність до співпраці з Офісом Президента.

Про це йшлося у ході першого засідання Міжнародної медичної платформи для об’єднання прогресивної медичної спільноти, що відбулося в Укрінформі.

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, заслужений лікар України, професор Ольга Голубовська зазначила, що провідні фахівці готові працювати в робочих групах щодо розробки стратегій всіх галузей медицини.

"Українські фахівці на всіх рівнях готові внести свій посильний внесок, щоб розібратися, що зараз відбувається в медицині. Потрібно почати з аудиту законодавчих ініціатив, а також кадрового потенціалу, який втрачено за останні роки. Що стосується інфекційних захворювань і системи протидії поширенню інфекційних хвороб, в МОЗ повинен бути штатний фахівець. Це та робота, яка ведеться цілодобово, зокрема, щодо контролю епідемситуації та її прогнозування", - сказала Голубовська.

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На її думку, ліквідація інституту головних галузевих фахівців МОЗ була помилкою.

“МОЗ відмовилося від інституту головних фахівців. Цей досвід зараз втрачено і відновлення вимагає величезних зусиль. Навіть за наявності політичної волі швидко відновити це не вдасться. Ми готові брати участь у робочих групах з усіх медичних напрямків, також готові розробити стратегію розвитку охорони здоров'я. Потрібно зібрати спеціалістів з усіх напрямків, а вони вже оберуть свого лідера, що координуватиме діяльність груп. Експертним групам необхідно дати повноваження і вони мають нести відповідальність ", - наголосила Голубовська.

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Доцент, кандидат медичних наук Світлана Донська наголосила на важливості розвитку педіатричної галузі в Україні.

“Стратегічна річ — не втратити педіатрію. Вона не може бути замінена нічим. Потрібна робоча група з педіатрії зі спеціалістів, які входять до педіатричних асоціацій. Усі робочі групи мають підвищувати авторитет професійних спільнот. В Україні йде імітація реофрмування медичної освіти. Вона іде в інтернет якомога далі від ліжка хворого і стає не лише теоретичною, а й віртуальною. Ми втратимо фахівців”, - наголосила Донська.

За її словами, українські лікарі потребують правового захисту.

“Зараз є велика проблема — тиск на медиків з боку пацієнтів, ЗМІ, адміністративних кіл. Тож необхідна група із захисту прав медичних працівників”, - зауважила Донська.

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За словами кандидата медичних наук лікаря Андрія Гука, сьогодні кожен український лікар має знати основи військової медицини.

“Міністром МОЗ має бути професійна людина, яка має знати, зокрема, як має працювати військова медицина. Україна перебуває у стані жорсткої та цинічної війни з російським агресором. Слід створити робочу групу, що займалася б оптимізацією медичної допомоги в умовах військових дій. Нами вже розроблено військову доктрину. Кожен медичний працівник має навчитися діяти в умовах військових дій. Для цього треба повне переоснащення та подальше будівництво закладів охорони здоров’я”, - наголосив Гук.