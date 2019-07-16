Супрун закликає інвестувати в медицину

Успішних історій на рівні сімейної медицини, яка вже змінилася в рамках трансформації, стає дедалі більше. Будується нова система охорони здоров’я з чіткими та прозорими правилами. Саме тому вона є привабливою для інвесторів.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала у Facebook.

Очільниця МОЗ нагадала, що загальний бюджет на медицину в 2019 році — 95,8 млрд грн. На ці гроші можна покривати надання медичних послуг, які пацієнти отримуватимуть безоплатно за програмою медичних гарантій, пише Супрун. Але водночас наголошує, що цих грошей не вистачає для всіх так званих капітальних інвестицій. “Для того, щоб забезпечити українцям не лише якісну медичну допомогу, а й сучасні нові лікарні, ми шукаємо інвестиції за кордоном. Наразі тривають перемовини з European Investment Bank, International Finance Corporation (World Bank Group) та приватним іноземними інвесторами. А для пошуку нового дороговартісного обладнання для медичних закладів ведемо перемовини із урядами дружніх країн — Японії, Канади, Італії та інших”, - додала вона.

На її думку, “інвесторів приваблює прозорість нової системи охорони здоров’я, а також те, що ми пропонуємо їм фінансувати конкретні проекти, а не процеси чи якісь потенційні зміни. Вони чітко розуміють, куди підуть надані кошти та матимуть змогу перевірити результат”.

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Супрун стверджує, що вже готові майстер-плани госпітальної мережі для Полтавської та Львівської областей, які були розроблені разом із місцевими громадами. Разом зі Світовим банком місцеві громади розробляють такі майстер-плани для всіх областей України.

Також вона додала, що “якщо у регіонах вже є чітке розуміння своїх потреб у медицині та готовність співпрацювати — звертайтеся до МОЗ України. Ми допоможемо знайти інвестиції”.

Супрун пропонує інвесторам вже розроблені проекти, наприклад, розбудова Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Або реорганізація госпіталю “Лісова поляна” в реабілітаційний центр для ветеранів.

Також, за її словами, є зацікавленість з боку інвесторів розбудовувати мережу інсультних центрів, діагностичних лабораторій і відділень, які надають послуги гемодіалізу.

Якщо говорити про сімейну медицину, то кожен п’ятий заклад, у якому пацієнти укладали декларації з лікарями — приватний, стверджує Супрун. Очільниця МОЗ підкреслює, що головний результат — посилення конкуренції, а отже — покращення сервісу та медичних послуг.