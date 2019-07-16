Супрун виступила на захист директора Державного експертного центру МОЗ

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про сфабриковане кримінальне провадження проти директора Державного експертного центру Тетяни Думенко.

Про це Супрун написала на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Чи чули ви колись, щоб одна особа була потерпілою стороною, свідком і водночас підозрюваною? Таке зовсім скоро може статись з директором Державного експертного центру МОЗ України Тетяною Думенко. Генеральна прокуратура України, а згодом і Державне бюро розслідувань активно, уже протягом останніх 9 місяців, намагаються притягнути її до відповідальності за сфабрикованими кримінальними провадженнями. Причина — господарські питання, які виникли на ґрунті попередніх управлінських рішень та за ініціативи окремих бізнес-структур з метою перешкоджання безперебійній роботі підприємства. Простою мовою — вона зупинила схему збагачення на оренді приміщень для підприємства і цим розізлила людей із “хорошими” зв‘язками в правоохоронних органах... Водночас, за три роки її керування центром єдине, на що спромоглись доблесні борці з корупцією — переслідувати команду Думенко за зміну місця оренди приміщень", - написала Супрун.

Вона наголосила, що за останні роки роботи Державного експертного центру МОЗ було запроваджено спрощену процедуру реєстрації ліків, за якою зареєстровано 109 лікарських засобів, створено реєстр клінічних досліджень, що надало можливість сотням пацієнтів отримати інноваційне лікування нарівні з більш розвиненими країнами, працює електронний реєстр інсулінозалежних пацієнтів, який дозволяє запобігти корупційним схемам при визначенні обсяги необхідних препаратів.

Також запрацював Сервісний центр ДЕЦ, який надає послуги фармацевтичним компаніям, які хочуть зареєструвати ліки в Україні. Його робота, за словами Супрун, пришвидшує реєстрацію ліків, заохочує виробників інноваційних ліків виходити на український ринок та зменшує корупційні ризики.

Супрун зазначила, що МОЗ України буде добиватись відповідальності для всіх учасників цих переслідувань.