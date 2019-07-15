Українці з гепатитом С безоплатно отримають курс терапії - Супрун

"Раніше держава не забезпечувала пацієнтів із цим діагнозом необхідними ліками — закупівлі просто не відбувалися в необхідній кількості. А лікування було дороговартісним — один курс лікування коштував 10-15 тисяч доларів. Загнаним у глухий кут батькам доводилося продавати житло, аби оплатити лікування своїм дітям. Пацієнти були змушені брати кредити або ж відмовлятися від лікування та помирати від хвороби, яку можна вилікувати", - наголосила Супрун.

За її словами, завдяки роботі МОЗ в закупівлях, тепер українці, які знають про свій діагноз та звернулися до лікаря, можуть безоплатно отримати курс терапії.

"Найбільша партія препаратів проти гепатиту C вирушила в регіони. Це означає, що ще 7 тисяч пацієнтів отримають безоплатне інноваційне лікування та зможуть одужати", - зазначила урядовець і додала, що інноваційність цього лікування полягає в тому, що пацієнт із гепатитом С просто приймає пігулки протягом трьох місяців.

Зазначається, що ефективність курсу доведена та сягає понад 90%, а ймовірність появи побічних ефектів значно менша, аніж під час лікування препаратами попереднього покоління.

"У медзакладах будуть доступні безоплатно такі ліки:

▪️препарати ТМ “Майгеп” (софосбувір) та ТМ “Майдекла” (даклатасвір) для комплексного курсу лікування гепатиту С для понад 1200 пацієнтів

▪️препарат ТМ “Ледвір” (софосбувір/ледіпасвір), завдяки яким зможуть вилікуватись майже 2 тисячі хворих

▪️понад 12 тисяч упаковок лікарського засобу ТМ “Майхеп ALL” (софосбувір/велпатасвір) для лікування понад 4 тисяч пацієнтів", - підкреслила Супрун і зазначила, що ці препарати відповідають рекомендаціям ВООЗ та Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування гепатиту C.

Урядовець наголосила, що якщо у медзакладі кажуть, що ліки проти гепатиту відсутні, потрібно звернутися до головного лікаря, а якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент або управління охорони здоров’я у вашій області. Там за потреби можуть оперативно перерозподілити ліки між медзакладами.

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Крім того, безоплатно пройти обстеження на гепатит С можна у свого сімейного лікаря. Якщо результат виявиться позитивним, необхідно пройти додаткове обстеження.

"Пацієнтам, які знають про свій діагноз, потрібно звернутися до лікаря інфекціоніста. Контакти закладів охорони здоров'я, які надають послуги із лікування вірусних гепатитів, можна тут", - написала урядовець.