Понад мільйон пацієнтів вже отримали ліки за електронними рецептами

В Україні вже понад 1 млн пацієнтів отримали лікарські препарати за електронним рецептом у рамках державної програми реімбурсації (“Доступні ліки”).

Про це Укрінформу повідомив голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко.

“Оновлена урядова програма реімбурсації має низку переваг для аптек та лікарів. Але головне – вона стає зручнішою для пацієнта. В Україні 1 001 517 пацієнтів отримали ліки за електронними рецептами у рамках програми “Доступні ліки”. Електронний рецепт можна погасити у будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі, а не лише за місцем проживання”, - сказав Петренко.

За його словами, середній вік споживача “Доступних ліків” – 67,5 року. “Найбільше серед них тих, хто потребує ліків проти серцево-судинних хвороб. Для них важливо, що середня відстань від місця виписування рецепту до аптеки, де можна його погасити, лише 2,2 км. І 20% усіх виписаних електронних рецептів погашаються протягом однієї години. Тобто лише години достатньо, щоб відвідати лікаря, отримати рецепт та одержати ліки в аптеці. Цифри свідчать про те, що “Доступні ліки” стають ще доступнішими”, - зазначив Петренко.

Він також поінформував, що майже 80% (або 3,2 млн) всіх виписаних електронних рецептів відносяться до серцево-судинних захворювань, 17% (680 тисяч) – цукровий діабет 2 типу, 3% (112 тисяч) – бронхіальна астма.

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“На одного пацієнта припадає в середньому 3,2 електронних рецепта. Причому, таке співвідношення виписаних електронних рецептів за категоріями захворювань однакове як у великих містах, так і у віддалених від промислових центрів невеликих селах”, - сказав Петренко.

Як повідомляв Укрінформ, старт урядової програми реімбурсації за новими правилами відбувся 1 квітня 2019 року.

На 15 липня виписано 4 032 644 та погашено уже 3 251 564 електронних рецептів. Договори з НСЗУ підписали 1064 аптечних закладів-юридичних осіб. Відпускають ліки за електронними рецептами уже 4249 аптек та аптечних пунктів. Аптеки-партнери вже отримали понад 184 млн грн від НСЗУ за лікарські засоби, відпущені за електронними рецептами у межах програми “Доступні ліки”.