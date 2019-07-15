Понад мільйон пацієнтів вже отримали ліки за електронними рецептами
Про це Укрінформу повідомив голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко.
“Оновлена урядова програма реімбурсації має низку переваг для аптек та лікарів. Але головне – вона стає зручнішою для пацієнта. В Україні 1 001 517 пацієнтів отримали ліки за електронними рецептами у рамках програми “Доступні ліки”. Електронний рецепт можна погасити у будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі, а не лише за місцем проживання”, - сказав Петренко.
За його словами, середній вік споживача “Доступних ліків” – 67,5 року. “Найбільше серед них тих, хто потребує ліків проти серцево-судинних хвороб. Для них важливо, що середня відстань від місця виписування рецепту до аптеки, де можна його погасити, лише 2,2 км. І 20% усіх виписаних електронних рецептів погашаються протягом однієї години. Тобто лише години достатньо, щоб відвідати лікаря, отримати рецепт та одержати ліки в аптеці. Цифри свідчать про те, що “Доступні ліки” стають ще доступнішими”, - зазначив Петренко.
Він також поінформував, що майже 80% (або 3,2 млн) всіх виписаних електронних рецептів відносяться до серцево-судинних захворювань, 17% (680 тисяч) – цукровий діабет 2 типу, 3% (112 тисяч) – бронхіальна астма.
“На одного пацієнта припадає в середньому 3,2 електронних рецепта. Причому, таке співвідношення виписаних електронних рецептів за категоріями захворювань однакове як у великих містах, так і у віддалених від промислових центрів невеликих селах”, - сказав Петренко.
Як повідомляв Укрінформ, старт урядової програми реімбурсації за новими правилами відбувся 1 квітня 2019 року.
На 15 липня виписано 4 032 644 та погашено уже 3 251 564 електронних рецептів. Договори з НСЗУ підписали 1064 аптечних закладів-юридичних осіб. Відпускають ліки за електронними рецептами уже 4249 аптек та аптечних пунктів. Аптеки-партнери вже отримали понад 184 млн грн від НСЗУ за лікарські засоби, відпущені за електронними рецептами у межах програми “Доступні ліки”.