Закуплені державою ліки від гепатиту С уже розвозять по регіонах

У регіони розвозять найбільшу за останні роки партію препаратів для хворих на вірусний гепатит C, закуплених за державний кошт. Курс лікування стане доступним для понад 7 тисяч пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Закуплені препарати - це новітні ліки прямої дії, що відповідають рекомендаціям Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування гепатиту C. Інноваційний курс лікування полягає в тому, що пацієнт просто приймає таблетки впродовж трьох місяців. Даклатасвір та софосбувір/велпатасвір універсальні, оскільки ефективно діють одразу на всі генотипи вірусу гепатиту С. Завдяки такому комбінованому підходу, організм краще та оперативніше реагує на терапію, тому лікування відбувається значно швидше та ефективніше. А ймовірність побічних ефектів - менша в рази, аніж під час прийому препаратів попереднього покоління", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ефективність курсу лікування сягає понад 90%. Завдяки закупівлям через міжнародну організацію - Програму розвитку ООН (ПРООН) - Україні вдалося отримати рекордно низьку ціну за курс лікування - 89 доларів.

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Невдовзі в медзакладах будуть доступні безоплатно препарати ТМ “Майгеп” (софосбувір) та ТМ “Майдекла” (даклатасвір) для комплексного курсу лікування гепатиту С для понад 1200 пацієнтів. Крім того, у наявності буде препарат ТМ “Ледвір” (софосбувір/ледіпасвір), завдяки яким зможуть вилікуватись майже 2 тисячі хворих, та понад 12 тисяч упаковок лікарського засобу ТМ “Майхеп ALL” (софосбувір/велпатасвір) для лікування понад 4 тисяч пацієнтів.

У міністерстві наголосили, що якщо у пацієнта підтвердили вірусний гепатит С, йому потрібно написати заяву на директора обласного Департаменту охорони здоров’я з проханням отримати лікування за державною програмою. Наступний крок — отримати позитивне рішення щодо забезпечення лікування від профільної комісії. При обласних Департаментах охорони здоров’яабо в окремих регіонах при обласних інфекційних лікарнях діють Комісії щодо включення пацієнтів до державних програм лікування. А вже потім пройти курс лікування у своїй лікарні.