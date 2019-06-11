ВООЗ проаналізує поширення в Україні вірусних гепатитів

В Україні розпочала роботу місія Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо стратегічної інформації та епідемічного нагляду за вірусними гепатитами.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Міжнародні експерти з центрального, регіонального та українського офісу ВООЗ спільно з експертами Центру працюватимуть з 10 по 14 червня. Експерти ВООЗ відвідають 8 медичних закладів спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, а також вивчать досвід роботи неурядових організацій з населенням, що знаходяться в групах ризику" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місія ВООЗ планує оцінити стан і виявити недоліки у системі епідемнагляду за вірусними гепатитами.

Міжнародні експерти також оцінять управління якістю даними та моніторингу й оцінки, розглянуть проект нового порядку епідеміологічного нагляду за гепатитами В і С, нові форми звітності та процес її складання. Крім того, планується надати допомогу Україні у зборі даних щодо гепатитів В і С, щоб мати можливість звітувати до Глобальної системи звітності ВООЗ щодо гепатиту.

Очікується, що за результатами роботи місії буде укладена угода про подальшу співпрацю та технічну підтримку, сформовано комплексний звіт про епідеміологічний нагляд та моніторинг вірусних гепатитів в Україні, рекомендації для покращення епідеміологічного нагляду, моніторингу та оцінки вірусних гепатитів, а також рекомендації до проекту порядку епіднагляду за гепатитами.

Фото: hc.org.ua