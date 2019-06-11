ВООЗ проаналізує поширення в Україні вірусних гепатитів

ВООЗ проаналізує поширення в Україні вірусних гепатитів

Укрінформ
В Україні розпочала роботу місія Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо стратегічної інформації та епідемічного нагляду за вірусними гепатитами.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Міжнародні експерти з центрального, регіонального та українського офісу ВООЗ спільно з експертами Центру працюватимуть з 10 по 14 червня. Експерти ВООЗ відвідають 8 медичних закладів спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, а також вивчать досвід роботи неурядових організацій з населенням, що знаходяться в групах ризику" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місія ВООЗ планує оцінити стан і виявити недоліки у системі епідемнагляду за вірусними гепатитами.

Міжнародні експерти також оцінять управління якістю даними та моніторингу й оцінки, розглянуть проект нового порядку епідеміологічного нагляду за гепатитами В і С, нові форми звітності та процес її складання. Крім того, планується надати допомогу Україні у зборі даних щодо гепатитів В і С, щоб мати можливість звітувати до Глобальної системи звітності ВООЗ щодо гепатиту.

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Очікується, що за результатами роботи місії буде укладена угода про подальшу співпрацю та технічну підтримку, сформовано комплексний звіт про епідеміологічний нагляд та моніторинг вірусних гепатитів в Україні, рекомендації для покращення епідеміологічного нагляду, моніторингу та оцінки вірусних гепатитів, а також рекомендації до проекту порядку епіднагляду за гепатитами.

Фото: hc.org.ua

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