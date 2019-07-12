Україна втричі дешевше закупила ліки від раку грудей - Супрун

Міністерство охорони здоров'я України завдяки закупівлям через міжнародні організації зможе забезпечити 100% пацієнтів із раком грудної залози препаратом трастузумаб. Раніше вдавалося покрити лише 15% потреби.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала у Facebook.

"Україна закупила препарат для лікування раку грудної залози за рекордно низькою ціною — 155 доларів США замість 490. Закупівлі за втричі нижчою ціною дадуть змогу забезпечити препаратом в рази більше пацієнтів. Ліки закупила UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за кошти платників податків. Діюча речовина трастузумаб припиняє ріст пухлини та призводить до загибелі її клітин. Ці ліки застосовуються для лікування раку молочної залози як на ранньому, так і метастатичному етапі", - написала Супрун.

Вона поінформувала, що перша партія трастузумабу у 1500 флаконів вже в Україні. Її поставляють у регіони. Незабаром в Україну доставлять ще понад 13 тисяч флаконів трастузумабу. А вже найближчим часом планується оголосити додатково тендери на закупівлі, які дозволять забезпечити потребу у препараті на 100%.

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Крім України, за словами очільниці МОЗ, цей препарат закуповують чимало європейських держав — Німеччина, Франція, Австрія, Швеція. Він схвалений у країнах зі Строгим національним регулятивним агентством (SRA).