Міжнародний іспит з медицини хочуть скасувати через суд

Студентка Харківського медвишу та народний депутат Валерій Писаренко подали до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) позов щодо скасування міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM).

Про це повідомляється на сайті ОАСК.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження в адміністративній справі про скасування міжнародного іспиту з основ медицини для студентів-медиків, що був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 28 березня 2018 року №334. Відповідний позов до суду подали студентка Харківського національного університету імені В.Каразіна та народний депутат України Валерій Писаренко. Відповідачами у справі визначено Кабінет міністрів України", - йдеться у повідомленні.

У суді інформують, що, на думку позивачів, впровадження IFOM для студентів-медиків порушує Закон України "Про вищу освіту" та конституційне право громадян України на вищу освіту.

"Позивачі зазначають, що запроваджений міжнародний іспит з основ медицини базується на програмах іноземних освітніх агентств забезпечення якості вищої освіти, в той час як КМУ досі не затверджено перелік іноземних агентств, сертифікати яких визнаються в Україні. Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 13 серпня 2019 року", - повідомили в ОАСК.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 липня 2019 року вперше українські студенти-медики складали міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

Особливість іспиту в тому, що він є об’єктивним, справедливим та незалежним інструментом оцінки якості підготовки майбутніх лікарів. На результати цього іспиту не можуть впливати ані студенти, ані викладачі, ані керівництво медвишів, ані МОЗ. Тобто медичний диплом не можна буде купити в Україні у жодний спосіб.

МОЗ зіткнулося із спротивом іспиту, фактам саботування, дезінформації та залякування студентів-медиків.

Факти саботажу спостерігалися у Харківському, Івано-Франківському, Чернівецькому, Сумському, Одеському, Ужгородському медичних університетах.