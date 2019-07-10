В Україні стартував прийом заяв на вступ у виші

Із 10 липня в Україні почався прийом заяв у виші для вступу на бакалавра та наскрізного магістра (медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування — ред.).

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Можливість подання заяв була відкрита сьогодні, 10 липня 2019 року, о 9-й ранку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість вступників мають подавати заяви в електронній формі через власні кабінети на сайті.

Генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров зауважив, що після подання першої заяви в електронному кабінеті жодні дані змінити не можна.

"Тому перед поданням першої заяви вступник повинен перевірити, чи правильно він завантажив усі документи та вказав інформацію", – наголосив Шаров.

Поінформовано, що абітурієнту треба перевірити, чи завантажені правильні файли: додатка до документа про освіту; фото вступника; довідки про місце реєстрації, якщо вступник претендує на сільський коефіцієнт.

У МОН додали, що перевірити в кабінеті також потрібно, чи правильно розрахований середній бал; чи збігаються бали ЗНО, що відображаються в кабінеті та зазначені в сертифікатах ЗНО; чи правильно вказаний номер мобільного; чи правильно визначено громадянство, право на додаткові бали та сільський коефіцієнт.

Як зазначається, цьогоріч вступники на бакалавра чи наскрізного магістра можуть подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності. На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.

Джерело фінансування вступник обирає під час подання кожної заяви.

Окрім того, поінформовано, що у кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він також обов’язково обирає її пріоритетність – від 1 до 7, де 1 – це найвища пріоритетність, а 7 – найнижча.

"Таким чином він позначає, на які конкурсні пропозиції у яких вишах хоче вступити найбільше – їм треба присвоїти найвищі пріоритетності, а які є менш бажаними – для них вказуються нижчі пріоритетності", - додають у МОН.

Водночас якщо вступник анулює заяви з першими пріоритетностями, то найвищою в нього буде наступна пріоритетність. Наприклад, заяви з пріоритетностями 1 та 2 скасовані, отже найвища – 3. Саме з неї почнеться розгляд заяв вступника, й ця заява розглядатиметься одночасно на рівні з першою пріоритетністю інших вступників.

"Важливо, що після подання заяви змінити пріоритетність вже неможливо. Водночас якщо заява з пріоритетом ще не зареєстрована в закладі, то вступник може її скасувати та подати замість неї нову. Але якщо заява вже зареєстрована, то в разі її скасування вступник втрачає пріоритет без можливості його поновлення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відслідкувати увесь процес проходження своєї заяви вступник може через її статус, який змінюватиметься в електронному кабінеті.

У Міністерстві освіти та науки також зазначили, що частина вступників подають заяви в паперовій формі до приймальних комісій вишу. До цієї категорії відносяться ті, хто вступають за співбесідою, іспитами, квотами 1, 2, квотою для іноземців; мають розбіжності в даних в ЄДЕБО та у шкільному свідоцтві (атестаті), сертифікаті ЗНО; вступають для повторного навчання за бюджетні кошти; мають право на першочергове зарахування (угода про відпрацювання лікарем чи вчителем в селі) ; подають іноземний документ про освіту; є іноземцями або особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; подають документ про освіту старого зразка (виготовлений НЕ за фотополімерними технологіями); можуть отримати додаткові бали для вступу на спеціальності "Середня освіта (Фізична культура)" та "Фізична культура і спорт" (призери та переможці чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу, всесвітньої Гімназіади, переможці чемпіонатів України з олімпійських видів спорту); подають заяву після закінчення терміну роботи електронних кабінетів; не можуть зареєструвати електронний кабінет або подати електронну заяву з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії вишу.

Поінформовано, що загалом на ранок 10 липня було зареєстровано понад 138 тис. електронних кабінетів вступників, це майже 90% від очікуваної кількості цього року. Реєструвати кабінети та подавати через них заяви можна буде до 18-ї години 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та/або творчими конкурсами, складеними з 1 до 10(12) липня, й до 16 липня – для вступників за співбесідою, іспитами чи творчими конкурсами.

26 липня будуть списки рекомендованих на бюджетні місця, до 31 липня абітурієнти повинні принести оригінали документів до вишів для зарахування. 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет, з цього ж дня починається оприлюднення списків на контракт. Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.