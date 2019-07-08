Вступники створили майже 120 тисяч е-кабінетів

Абітурієнти створили понад 70% очікуваної кількості електронних кабінетів в системі ЄДЕБО. Станом на 8 липня їх нараховується 119 тис. 155.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"За перший тиждень вступної кампанії 2019 створено понад 70% очікуваної кількості електронних кабінетів: на ранок 8 липня їх зареєстровано 119 тис. 155, з яких активовано 118 тис. 816. Загалом же цього року очікується близько 160 тис. електронних кабінетів", - йдеться у повідомленні.

Уже з 10 липня через кабінети вступники зможуть подавати електронні заяви до вишів. Створення електронних кабінетів триватиме до 30 серпня.

У МОН просять вступників звернути увагу на те, що прийом заяв на бакалавра та наскрізного магістра триватиме до 22 липня для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО чи творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 липня. До 16 липня – для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів чи творчих конкурсів.

Також за даними МОН, на гарячі лінії міністерства та ДП "Інфоресурс", який є розпорядником систем ЄДЕБО, за перший тиждень надійшло майже 7,5 тис. дзвінків від вступників та їхніх батьків. Також отримано більш як 3,5 тис. електронних звернень.

Найчастіше питання вступників стосуються реєстрації електронних кабінетів, термінів вступної кампанії, роз’яснення щодо пільг, видачі документів про освіту.

Зокрема, під час створення кабінетів повторюються такі проблеми: