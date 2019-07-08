Вступники створили майже 120 тисяч е-кабінетів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
"За перший тиждень вступної кампанії 2019 створено понад 70% очікуваної кількості електронних кабінетів: на ранок 8 липня їх зареєстровано 119 тис. 155, з яких активовано 118 тис. 816. Загалом же цього року очікується близько 160 тис. електронних кабінетів", - йдеться у повідомленні.
Уже з 10 липня через кабінети вступники зможуть подавати електронні заяви до вишів. Створення електронних кабінетів триватиме до 30 серпня.
У МОН просять вступників звернути увагу на те, що прийом заяв на бакалавра та наскрізного магістра триватиме до 22 липня для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО чи творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 липня. До 16 липня – для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів чи творчих конкурсів.
Також за даними МОН, на гарячі лінії міністерства та ДП "Інфоресурс", який є розпорядником систем ЄДЕБО, за перший тиждень надійшло майже 7,5 тис. дзвінків від вступників та їхніх батьків. Також отримано більш як 3,5 тис. електронних звернень.
Найчастіше питання вступників стосуються реєстрації електронних кабінетів, термінів вступної кампанії, роз’яснення щодо пільг, видачі документів про освіту.
Зокрема, під час створення кабінетів повторюються такі проблеми:
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неправильно вказані адреса електронної пошти (доцільніше її скопіювати, а не вписувати власноруч) та/або пароль (якщо вступник забув пароль, то він може скористатися функцією його зміни);
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неправильно вказані дані документа про повну загальну середню освіту (ПЗСО) та/або сертифіката ЗНО (наприклад, серію документа необхідно вносити в англійській розкладці);
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помилка П.3.3 – є розбіжності між даними, вказаними у документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО, а також можливі розбіжності з даними вступника, що вже внесені до ЄДЕБО під час попередніх вступних кампаній (порядок дій вказаний у пункті V "Помилки при реєстрації електронного кабінету: порядок дій вступника" Інструкції щодо роботи з електронним кабінетом);
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помилка під час активації електронного кабінету з мобільного пристрою (рекомендуємо користуватись ноутбуком або стаціонарним ПК, наприклад, у консультаційному центрі закладу освіти);
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в електронному кабінеті з’являється повідомлення, що вступника не ідентифіковано як громадянина України через помилку в типі паспортного документа, вказаного під час реєстрації на ЗНО або під час замовлення документа про ПЗСО (для виправлення помилки необхідно надіслати в сервіс підтримки електронних кабінетів ez@inforesurs.gov.ua сканкопії документа, що посвідчує громадянство України, та документа про ПЗСО).