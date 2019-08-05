МОЗ закликає вакцинувати дітей від кору до початку навчального року

Кількість випадків захворювання на кір знову зростає, тому важливо вакцинувати дітей до початку навчального року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 31 тижня 2019 року на кір захворіли 287 людей — 160 дорослих і 127 дітей. Кількість випадків захворювання знову зростає, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року. МОЗ України закликає не зволікати і звернутися до свого лікаря", - йдеться у повідомленні.

Так із 27 липня до 2 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (40 хворих: 32 дорослих і 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих і 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих і 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих і 6 дітей) та Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 2 серпня 2019 р.) на кір захворіли 56 861 людина — 26 748 дорослих і 30 113 дитини, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. людей, 39 з яких померли.

Міністерство охорони здоров'я України разом з Центром громадського здоров’я закликають регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору. Триває підготовка з координації таких заходів.