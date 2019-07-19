Понад 90% немовлят вакциновані проти кору, паротиту та краснухи - МОЗ

В Україні зросли показники охоплення вакцинацією. Найбільше немовлят вакциновані проти кору, паротиту та краснухи: щеплення отримали понад 90% дітей 1 року.

Про це повідомляє МОЗ.

"У період з 2016 до 2019 рр. охоплення щепленнями серед дітей віком 1 рік зросло у рази. Найбільше немовлят вакцинованих проти кору, паротиту та краснухи: щеплення отримали понад 90% дітей 1 року: за три роки показники зросли вдвічі (у 2016 році менше 45%). Крім планових щеплень, вакцинацію проводили і для тих дітей, які раніше не отримали необхідних доз вакцин", - зазначили у МОЗ.

Зазначається, що в межах додаткових заходів з імунізації проти кору, за 2017-2018 роки було вакциновано понад 700 тисяч дітей до 18 років.

"Зріс рівень вакцинації і від інших хвороб. Якщо у 2016 році щеплення від кашлюку, дифтерії та правцю мали всього 21% немовлят, то сьогодні - втричі більше - 67,5%. Також майже втричі збільшилась кількість дітей, які мають захист від гепатиту В (65,2%). Зросли показники і вакцинованих від туберкульозу – 84% та від поліомієліту - 69,2%", - наголосили у МОЗ.

Водночас у відомстві підкреслили, що навіть таких показників недостатньо.

"Для формування колективного імунітету необхідно, щоб 95-98% всього населення були вакциновані. Раніше в Україні більше 10 років поспіль щорічно від кору щеплювалися менше 60% дітей. За ці роки кількість невакцинованих лише зростала. Як результат - спалах кору, який триває в Україні від літа 2017 року. За цей час захворіли понад 115 тисяч людей, 39 - померли від ускладнень кору", - зазначили у МОЗ.