Україна очолює ТОП-10 країн за кількістю хворих на кір

Україна - лідер у десятці країн із найвищими показниками захворюваності на кір.

Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, пишуть Новини ООН.

"За даними на 2018 рік, Україна очолює десятку країн із найвищими показниками захворюваності на кір. Незважаючи на те, що сьогодні країні вдалося вакцинувати понад 90% дітей грудного віку, протягом кількох років охоплення вакцинацією було низьким, у результаті чого велика кількість дітей старшого віку та дорослих опинилися в групі ризику", - зазначають у ВООЗ.

Зазначається, що 2010 року показник вакцинації від кору в Україні становив усього 56%.

"У ряді інших країн із високим рівнем захворюваності та високим рівнем охоплення щепленнями проживають значні за чисельністю групи людей, у минулому не щеплені проти кору. Це приклад того, що в довгостроковій перспективі низьке охоплення вакцинацією або наявність окремих місцевих громад із неприщепленим населенням можуть призвести до спалахів небезпечних захворювань", - наголошують у ВООЗ.