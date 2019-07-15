Кір відступає: в Україні зменшилась кількість хворих

В Україні знижуються показники захворюваності на кір: за останній тиждень зафіксовано 345 заражень, це на 140 випадків менше, ніж за попередні 7 днів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Протягом 28 тижня 2019 року на кір захворіли 345 людей — 180 дорослих і 165 дітей. Найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (44 хворих), Хмельницькій (29), Чернівецькій (24, Київській (23) та Закарпатській (23) областях. З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 11 липня 2019 р.) на кір захворіли 56 105 людей — 26 358 дорослих і 29 727 дітей, а від ускладнень кору померли 18 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом усього періоду спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. людей, 39 з яких померли.

Читайте також: У Рівному від ускладнень кору померло немовля

"Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 11 липня в Україні було 701 358 доз", - поінформували у МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 27 тижня 2019 року на кір захворіли 485 людей - 207 дорослих і 278 дітей.