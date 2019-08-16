Ексголову тарифного регулятора Вовка оголосили в розшук у справі "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка.

Про це повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Вовку заочно вручили підозру у причетності до нанесення 18,86 млрд грн збитків від впровадження формули "Роттердам плюс".

"Його викликали до НАБУ на 14 серпня, проте той так і не з'явився. Тому правоохоронці оголосили його в розшук. Також, за словами співрозмовників, на виклик не з'явився начальник відділу управління енергоринку Нацкомісії Володимир Бутовський, якого теж оголосили в розшук", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у 2016 році Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг на чолі з Дмитром Вовком постановою № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула "Роттердам+") затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію.

Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок.

Відповідно до цієї методики вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам+".

19 червня представник Президента України в Кабміні Андрій Герус заявив про "фактичну ліквідацію" Роттердам+". Він додав, що заради формальної ліквідації цієї формули Президент Володимир Зеленський подав до ВР відповідний законопроєкт.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.