Справа “Роттердам+”: САП просить збільшити застави фігурантам до 5 та 50 мільйонів

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подали апеляційні скарги на рішення Солом’янського районного суду щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним у так званій справі “Роттердам+”.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

“Прокурорами САП подано апеляційні скарги на рішення Солом’янського районного суду щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним у так званій справі “Роттердам+”, а саме колишньому начальнику управління енергоринку НКРЕКП та чинному директору ДП “Оператор ринку”, який у період запровадження “Роттердам+” був членом НКРЕКП”, - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що директору держпідприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення майже 2 млн гривень застави. До іншого підозрюваного суд застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 2 млн гривень з покладенням певних процесуальних обов’язків.

“Прокурори САП оскаржили обрані запобіжні заходи до суду апеляційної інстанції. В апеляційних скаргах прокурори наголошують на необхідності обрання запобіжних заходів відповідно до ролі кожного у вчиненні вказаного злочину, а також розміру завданих збитків – а саме ексначальнику управління енергоринку НКРЕКП у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн гривень та чинному директору ДП “Оператор ринку” - тримання під вартою із 50 млн гривень застави”, - зазначають у САП.

У прокуратурі повідомили, що вирішать, чи оскаржувати запобіжний захід у вигляді 10 млн грн іще одному підозрюваному у справі працівнику ДТЕК, після ознайомлення з повним текстом рішення суду.