Суд відпустив фігуранта справи “Роттердам+” Ревенка під заставу у 1,9 мільйона

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід начальнику відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Тарасу Ревенку у вигляді застави у розмірі 1,9 млн грн.

Про це повідомляє 5 канал.

Як зазначається у сюжеті, суддя Ада Педенко відмовила у застосуванні арешту на 60 діб і призначила заставу у розмірі 1 млн 900 тис. грн за умови, що ця сума буде внесена упродовж 5 днів.

Крім того, на Ревенка покладено ряд процесуальних обов'язків. “До 10 жовтня 2019 року включно... - не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває без дозволу детектива прокурора, або суду, прибувати на першу вимогу детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні , утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо обставин кримінального провадження”, - озвучила суддя.

Як повідомлялося, 8 серпня Національне антикорупційне бюро України оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про: ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департамента однієї з компаній зазначеної групи.