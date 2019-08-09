Підозрюваному у "Роттердамі+" обрали заставу в 25 разів нижчу, ніж вимагала САП

"Щастя — це коли тобі дають заставу 2 млн за підозру у 18,87 мільярдів гривень збитків для споживачів електроенергії. І це в 25 разів нижче за заставу, що просив прокурор (САП просила 50 млн грн).

Суддя Солом’янського суду Марія Зелінська обрала запобіжний захід ексчлену НКРКЕП Володимиру Євдокімову, одному з 6 підозрюваних у справі "Роттердам+", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 8 серпня Національне антикорупційне бюро України оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про: ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департамента однієї з компаній зазначеної групи, поінформували в Антикорупційному бюро.

За даними НАБУ, одного з підозрюваних - ексчлена НКРЕКП - затримали. Місце місцезнаходження ще чотирьох - ексголови НКРЕКП та топменеджерів групи компаній наразі невідомо.

НАБУ не уточнило прізвища затриманого, однак деякі ЗМІ повідомляють, що це директор ДП "Оператор ринку", ексчлен НКРЕКП Володимир Євдокімов.

Фото: www.facebook.com/antac.ua