Холодницький каже, що справа "Роттердам+" ще не завершена

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що наразі зарано говорити про завершення справи «Роттердам+».

Про це він заявив на пресконференції в Укрінформі.

“Слідство триває. Чекаємо висновків експертів. Станом на зараз говорити про якесь завершення рано", - зазначив Холодницький.

У свою чергу директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник уточнив, що справа не є засекреченою.

Як повідомлялося, у 2016 році Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг на чолі з Дмитром Вовком постановою № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула "Роттердам+") затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію.

Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок.

Відповідно до цієї методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам+".

19 червня представник Президента України в Кабміні Андрій Герус заявив про "фактичну ліквідацію" Роттердам+". До цього він додав, що заради формальної ліквідації цієї формули Президент Володимир Зеленський подав до ВР відповідний законопроєкт.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.