Усім підозрюваним у справі Роттердам+ САП клопотатиме про тримання під вартою
Укрінформ
Усім 6 підозрюваним у справі Роттердам+ прокурори клопотатимуть про тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Про це сказав у п'ятницю на брифінгу в Укрінформі керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє кореспондент агентства.
"Усім 6 підозрюваним у справі Роттердам+ прокурори клопотатимуть про тримання під вартою з альтернативою внесення тих чи інших сум застави залежно від ролі кожного з учасників", - заявив Холодницький.
Далі буде..