ДТЕК вніс 9,6 мільйона застави за свого працівника у "справі Роттердам+"

Суд визначив розмір застави за радника генерального директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового у розмірі 9,6 млн грн, і компанія внесла цю суму.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі ДТЕК.

"16 серпня 2019 року до Солом’янського районного суду міста Києва добровільно і без примусу прибув другий співробітник компанії ДТЕК у супроводі сторони захисту. Співробітник був готовий відповісти на усі запитання і захищати себе та компанію під час судового розгляду. У результаті суд відхилив клопотання НАБУ про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою другого із співробітників ДТЕК, яким оголошено підозри у межах справи Національного антикорупційного бюро. За підсумками судового засідання запобіжним заходом призначено заставу в сумі 9,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що послідовна позиція суду свідчить, що оголошені НАБУ співробітникам ДТЕК підозри є необґрунтованими, а матеріали досудового розслідування не підтверджують тих резонансних заяв, які публічно роблять представники бюро.

"Виходячи зі згаданих рішень, суд узяв до уваги аргументи сторони захисту, що свідчать про безпідставність оголошених підозр", - вважають у компанії.

Як повідомлялося, у 2016 році Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг на чолі з Дмитром Вовком постановою № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула "Роттердам+") затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію.

Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок.

Відповідно до цієї методики вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам+".

19 червня представник Президента України в Кабміні Андрій Герус заявив про "фактичну ліквідацію" Роттердам+". Він додав, що заради формальної ліквідації цієї формули Президент Володимир Зеленський подав до ВР відповідний законопроєкт.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.