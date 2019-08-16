Командир українського «Айленду» висловив підтримку полоненим побратимам

Командир українського патрульного катеру типу Island Р-190 «Слов’янськ», старший лейтенант Дамір Аулін висловив підтримку полоненим українським морякам та пообіцяв робити все від нього залежне, аби 24-х побратимів якнайшвидше звільнили з російського полону.

Про це Аулін розповів в коментарі кореспонденту Укрінформу на борту патрульного катера «Слов’янськ» у Балтиморі, США.

«Ми не зрікаємося своїх військових моряків, не зрікаємося своїх полонених. Ми їх чекаємо та будемо робити все від нас залежне, щоб їх якнайшвидше звільнили з полону», - наголосив командир «Слов’янську».

Він розповів, що з усіх військовополонених найближче спілкувався з капітан-лейтенантом Богданом Небилицею та поділився спогадами про день, коли Росія напала на українські кораблі ВМС.

«У той день я був черговим по дивізіону. Спершу, коли я почув, що сталося, я не міг у це повірити. Думав, це чийсь злий жарт», - розповів він.

Читайте також: Експерт США назвав прямі закупівлі зброї в Пентагону подарунком Трампа українцям

Аулін пояснив, що про полон побратимів стало відомо не одразу: «Спершу ми почули, що їх почали розстрілювати - з артилерійських установок, гелікоптерів».

«Я хотів би передати їм, щоб вони трималися. Вся Україна, весь світ чекає на їхнє повернення», - сказав український військовий моряк.

Нагадаємо: військовослужбовці ВМС ЗС України нині проходять фінальний етап навчань з управління патрульними катерами типу Island Р-190 «Слов’янськ» та Р-191 «Старобільськ» на базі Берегової охорони США у м. Балтимор, штат Меріленд. Вже у вересні екіпажі та обидва катери відправляться до України.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН із морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня у Москві продовжили арешт українським військовополоненим: 21 моряку - до 24 жовтня, а трьом пораненим - до 26 жовтня 2019 року.