Морський похід: українські катери зайшли до головної бази ВМС Туреччини
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
"Навчальні катери пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі Військово-морських сил Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Українські катери зайшли до головної бази ВМС Туреччини / Фото: Пресслужба Міноборони
Під час переходу морем курсанти провели тренування, прокладали курс, вдень і вночі несли вахту сигнальниками, рульовими, радіометристами тощо.
Як повідомлялося, у складі екіпажів близько 50 курсантів ІІ й V курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також ІІ-го курсу Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія». Згідно з планом, навчальні катери відвідають порти Констанца (Румунія) і Варна (Болгарія).