Запорізькі козаки вирушили у похід на чайці

Запорізькі козаки вирушили у похід на чайці

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Укрінформ
Із Запоріжжя до Капулівки (Дніпропетровська область) на справжній козацькій чайці сьогодні, 2 серпня, вирушили 24 запорізькі козаки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це справжній похід на козацькій чайці. Ми йдемо в Капулівку до могили отамана Івана Сірка. Там відбуватимуться заходи щодо його вшанування. Це вже традиція, якій понад 20 років”, - розповідає президент ГО “Всеукраїнська федерація “Спас” Олександр Притула.

Із Запоріжжя вирушила в похід козацька чайка / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Цього разу команда козацької чайки складається із 24 чоловіків — це і науковці, і ветерани АТО, і медики.

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“Головне відчувати себе козаком в душі, а також бути готовим до річкового походу. Чайка непроста в управлінні. Раніше козак, перш ніж йти у похід, мав пройти навчання та здати іспити — пропливти Дніпровські пороги, довжина яких 72 км. Тому козак мав бути підготовленим. Наша мрія - пройти не лише річковий, але й морський походи. Сподіваюсь, що колись Запоріжжя матиме таку можливість і команду”, - ділиться Притула.

Похід триватиме три дні, тож із собою взяли запас води, сало та продукти, необхідні для справжнього козацького борщу. Проводжали запоріжців дружини.

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