Нацрада оштрафувала 43 компанії за неподання інформації про структуру власності

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вирішила стягнути штрафи з 43 компаній через неподання або невчасне подання інформації про структуру власності.

Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідні рішення було ухвалено на засіданні 15 серпня.

“Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” і Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, суб’єкти інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щороку до 31 березня повинні подавати до Національної ради інформацію про свою структуру власності за попередній рік”, - зазначають у Нацраді.

А також нагадують, що неподання, несвоєчасне подання такої інформації або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для застосування Національною радою штрафної санкції у розмірі 5% загальної суми ліцензійних зборів за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник.

Читайте також: Одеський телеканал попередили через незаконне використання логотипу NewsOne

“Національна рада оштрафувала такі компанії. Найменша сума штрафу становила 0,44 грн, найбільша – 12 849 грн. Ліцензіати повинні у 30-денний термін з дня отримання рішень Національної ради сплатити штрафи до державного бюджету України. Окрім того, компанії зобов’язано вчасно та у повному обсязі надати до Національної ради до 31 березня 2020 року звіт за попередній (2019 звітний) рік діяльності про свою структуру власності”, - ідеться в повідомленні.