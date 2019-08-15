Одеський телеканал попередили через незаконне використання логотипу NewsOne

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження одеському телеканалу Olvia через порушення вимог ліцензій і чинного законодавства.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, Нацрада під час проведення позапланової перевірки зафіксувала, що ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення. Зокрема, встановлено, що в ефірі Olvia зменшено частку програм власного виробництва, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких, розважальних і дитячих передач, а також фільмопоказу.

Окрім того, ліцензіат змінив свій логотип. За ліцензією це має бути «Olvia», але фактично використовуються Olvia та NewsOne, а також ретранслюються не передбачені умовами ліцензії програми NewsOne загальним обсягом 19 год 45 хв на добу.

У свою чергу представниця телеканалу Olvia Надія Ковальова повідомила, що 7 березня компанія ТОВ «Реноме Інет» уклала угоду з ТОВ «Новини 24 години» (NewsOne) про спільне виробництво програм. Наявність же в ефірі двох логотипів вона пояснила тим, що відповідно до статті 46 закону "Про телебачення і радіомовлення", мовник має позначати вихідні дані, які зазначаються в ліцензії, але водночас немає обмежень щодо використання інших емблем упродовж трансляції певних передач. Разом з тим логотип NewsOne, за її словами, використовувався і з метою інформування про виробника контенту.

Порушення ж стосовно зменшення частки передач Ковальова назвала незначним і неумисним, пояснивши, що це мало місце лише протягом одного дня та сталося з провини редактора, якому відразу ж була винесена догана.

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Відтак вона попросила членів регулятора не застосовувати санкцій, а провести додаткову перевірку. Також Ковальова уточнила, що на сьогодні в ефірі вже не використовується логотип NewsOne.

Водночас заступниця голови Нацради Уляна Фещук заперечила представниці телеканалу, зауваживши, що якби Olvia та NewsOne справді виробляли спільний продукт, як це декларується, то логотип не змінювався би.

Нацрада визнала порушення мовником закону України «Про телебачення і радіомовлення», у зв'язку з чим оголосила компанії попередження та зобов'язала усунути порушення упродовж двох тижнів.