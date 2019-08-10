Нацрада з телерадіомовлення не дозволить відкрити в Україні філію «Еха Москви»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не дозволить відкрити в Україні бюро російської радіостанції «Ехо Москви».

Про це заявив член Нацради Сергій Костинський у Facebook.

«Навіть не знаю, куди пану Венедиктову (головному редакторові станції – ред.) потрібно буде прийти, щоб отримати право на створення філії «Ехо Москви» в Україні. Двері НацРади для нього і його «любих друзів» точно будуть зачинені», – зазначив він.

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Сама Нацрада як регуляторний орган наразі не оприлюднювала своєї позиції в цій справі.