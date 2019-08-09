Нацрада вдруге оштрафувала провайдера на Донеччині за порушення умов ліцензії

Провайдер програмної послуги ФОП Олександр Чуєв, який неодноразово порушував умови власної ліцензії та норми чинного законодавства, вкотре не виконав рішення Нацради та вдруге отримав санкцію “стягнення штрафу”.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як зазначається, за результатами позапланової перевірки цього провайдера на підставі моніторингу від 4 березня цього року зафіксовано ознаки порушення вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, оскільки універсальна програмна послуга надається не в повному обсязі (не транслюються три програми – ТОВ “ТРК “САТ ПЛЮС”, ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, ПАТ “НСТУ” (логотип “UΛ:КУЛЬТУРА”). Також ретранслюється іноземна програма, зміст якої не відповідає вимогам законодавства України і яка не входять до Переліку іноземних програм − “TV XXI”. Крім того, змінено загальну кількість програм для ретрансляції: за ліцензією – 52, фактично – 64.

Раніше регулятор уже застосовував до цього ліцензіата санкції “оголошення попередження” і “стягнення штрафу”. Підприємець 3 грудня 2018 року сплатив штраф, а згодом звернувся до Національної ради із заявою про анулювання ліцензії, відповідна заява була зареєстрована 2 травня 2019 року.

Однак результати перевірки, проведеної 18 квітня, засвідчили, що ФОП Чуєв Олександр Анатолійович не усунув порушень законодавства та не виконав рішення Національної ради. Тому регулятор за кожне зафіксоване порушення наклав штраф згідно з чинним законодавством у розмірі 5%, 10% і 25% суми ліцензійного збору, що разом становить 20 070 грн.

Члени Національної ради висловили одностайну думку, що розгляд заяви провайдера про анулювання ліцензії має відбуватися після сплати штрафу до державного бюджету України.