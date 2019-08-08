Нацрада не продовжила ліцензію телеканалу “Горизонт-TV”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила телеканалу “Горизонт-TV” у продовженні ліцензії на мовлення.

Таке рішення ухвалено на засіданні 8 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

"8 серпня Національна рада на засіданні розглянула заяву ВМП «Горизонт», м. Первомайський Харківської обл., щодо продовження строку дії його ліцензії на мовлення в багатоканальній мережі МХ-5 (логотип «Горизонт-TV») і відмовила компанії в задоволенні її заяви", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підставою для такого рішення стали санкції, які мовник отримав упродовж попереднього періоду своєї роботи.

Зокрема, рішенням Національної ради від 6 липня 2017 р. до ліцензіата було застосовано штрафну санкцію через недотримання вимог законодавства щодо заборони використання телерадіоорганізацій для розпалювання національної та релігійної ворожнечі, недотримання обов’язку стосовно поширення лише об’єктивної інформації, наявність пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження в аудіовізуальному творі “Олесь Бузина: жизнь вне времени”, що транслювався в ефірі телеканалу 21 січня 2017 року.

Крім того, рішенням від 18 квітня 2019 року ВМП “Горизонт” було оголошено попередження у зв’язку з порушенням частини восьмої статті 28 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, оскільки програмна концепція мовлення телеканалу не відповідала ліцензійним умовам. Ці рішення не були скасовані у судовому порядку, а тому є чинними.

"Зважаючи на ці обставини і на підставі Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, який дає право регуляторові відмовити компанії у продовженні терміну дії її ліцензії, регулятор відмовив ВМП “Горизонт” у задоволенні заяви", - наголосили у Нацраді.

Термін дії чинної ліцензії на мовлення зазначеної компанії спливає 14 жовтня 2019 року.