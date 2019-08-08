Нацрада перевірить регіональні компанії з логотипом “112 Україна”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 22-23 серпня проведе позапланові перевірки 5 регіональних компаній, що мовлять з логотипом “112 Україна”.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

“Відповідно до рішень Національної ради від 1 серпня 2019 року, у період з 22 по 23 серпня 2019 року будуть проведені позапланові виїзні перевірки ТОВ “Аріадна ТВ”, ТОВ “Лідер ТВ”, ТОВ “Новий формат ТВ”, ТОВ “ТВ Вибір” і ТОВ “Партнер ТВ”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, виїзні перевірки проводяться за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у ліцензії.

“Просимо забезпечити умови для проведення перевірки й завчасно підготувати документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки”, - наголосили у Нацраді.

Як повідомляв Укрінформ, Нацрада на засіданні 1 серпня призначила позапланові перевірки п’ятьом регіональним компаніям з логотипом “112 Україна” на підставі результатів моніторингу від 19 липня.

У цих мовників було зафіксовано ознаки порушення галузевого законодавства в частині програмної концепції мовлення. Якщо в ліцензії передбачено 2 год. 30 хв. на добу інформаційно-аналітичних і публіцистичних передач, а також показ культурно-мистецьких, науково-просвітницьких (по 15 хв. на добу), розважальних і музичних (3 год. 30 хв. на добу), дитячих (30 хв. на добу) передач і фільмопоказ, то насправді телеканали транслюють лише інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі обсягом 22 год. 50 хв. 17 сек. на добу.

Відповідно змінено формат мовлення із розважально-інформаційного із фільмопоказом на інформаційний. Також змінено логотипи ліцензіатів. Всупереч дозвільним документам на мовлення всі телеканали використовують лише частину логотипа – “112 Україна”.