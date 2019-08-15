Нацрада перенесла розгляд результатів перевірки NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перенесла на 5 вересня розгляд питання про результати позапланової виїзної перевірки телеканалу NewsOne, пов'язаної з наміром мовника провести телеміст із російським телеканалом "Россия-24" та поширенням в ефірі мови ворожнечі у зв'язку з цим.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 15 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оскільки закон вимагає від нас повного дотримання процедури, то пропоную перенести розгляд результатів перевірки на 5 вересня для того, щоб ми змогли використати всі наявні можливості, щоби знову запросити цей телеканал", - зазначив член Нацради Сергій Костинський.

Представники телеканалу NewsOne не прийшли на засідання регулятора.

Костинський уточнив, що на сьогодні їм не вручене відправлення від Нацради із запрошенням взяти участь у засіданні та, згідно із законом, захистити свої позиції при розгляді результатів перевірки.

"Головному спеціалісту секретаріату та представникам Національної ради не вдалося повідомити ліцензіата. Хоча ми робили оголошення, у тому числі й під час минулого засідання", - уточнив він.

Костинський також додав, що аналогічне повідомлення було відправлено й електронною поштою, але не отримано ліцензіатом. Водночас кур'єрською поштою лист не був доставлений: його повернули через неможливість вручити. Окрім того, Нацрада розмістила відповідну інформацію про розгляд результатів перевірки на офіційному сайті та на сторінці регулятора в мережі Facebook, а також за телефоном про це було повідомлено юриста телеканалу.

У свою чергу член Нацради Юрій Зіневич запропонував опублікувати оголошення ще й у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

"Таким чином, ми будемо вважати, що всі особи повідомлені про засідання", - сказав він.

Загалом Нацрада послуговувалася даними моніторингів телеканалу за останній час, які підтвердили неодноразове поширення в його ефірі закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях. Зокрема регулятор узяв до уваги моніторинг мовлення NewsOne за період з 1 червня до 8 липня 2019 року включно. Так, в ефірі за 8 липня ведучі та учасники телепрограм мовника обговорювали ідею проведення спільного телемосту з російським телеканалом "Россия24" під назвою "Надо поговорить", а також його подальше скасування.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24".

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.

Читайте також: Нацраду пустили на NewsOne із перевіркою

Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.

Зрештою, 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.