Нацрада перенесла розгляд результатів перевірки NewsOne
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 15 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Оскільки закон вимагає від нас повного дотримання процедури, то пропоную перенести розгляд результатів перевірки на 5 вересня для того, щоб ми змогли використати всі наявні можливості, щоби знову запросити цей телеканал", - зазначив член Нацради Сергій Костинський.
Представники телеканалу NewsOne не прийшли на засідання регулятора.
Костинський уточнив, що на сьогодні їм не вручене відправлення від Нацради із запрошенням взяти участь у засіданні та, згідно із законом, захистити свої позиції при розгляді результатів перевірки.
"Головному спеціалісту секретаріату та представникам Національної ради не вдалося повідомити ліцензіата. Хоча ми робили оголошення, у тому числі й під час минулого засідання", - уточнив він.
Костинський також додав, що аналогічне повідомлення було відправлено й електронною поштою, але не отримано ліцензіатом. Водночас кур'єрською поштою лист не був доставлений: його повернули через неможливість вручити. Окрім того, Нацрада розмістила відповідну інформацію про розгляд результатів перевірки на офіційному сайті та на сторінці регулятора в мережі Facebook, а також за телефоном про це було повідомлено юриста телеканалу.
У свою чергу член Нацради Юрій Зіневич запропонував опублікувати оголошення ще й у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".
"Таким чином, ми будемо вважати, що всі особи повідомлені про засідання", - сказав він.
Загалом Нацрада послуговувалася даними моніторингів телеканалу за останній час, які підтвердили неодноразове поширення в його ефірі закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях. Зокрема регулятор узяв до уваги моніторинг мовлення NewsOne за період з 1 червня до 8 липня 2019 року включно. Так, в ефірі за 8 липня ведучі та учасники телепрограм мовника обговорювали ідею проведення спільного телемосту з російським телеканалом "Россия24" під назвою "Надо поговорить", а також його подальше скасування.
Як повідомляв Укрінформ, 7 липня російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" за участю українського телеканалу NewsOne і російського "Россия 24".
Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.
15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".
16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.
Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.
Зрештою, 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.