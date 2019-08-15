Справа Гандзюк: Луценко звинуватив СБУ у приховуванні матеріалів

"Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці, і вручити Мангеру матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, яка, ймовірно, дасть нові свідчення, що вірогідно розширять число учасників змови", - повідомив він.

На уточнення, коли буде надано свідчення, генпрокурор відповів: "Обіцяли один день, а чекаємо вже тиждень".

Луценко також сказав, що в цій справі є і погана новина.

"Буквально вчора стало зрозуміло, що аналогічні показання, на які ми чекаємо від свідка, вже має СБУ, але у справі вони відсутні. Допит був прихований. Про це я сьогодні отримав рапорт. У показаннях свідка з посиланням на іншу людину йдеться, що покарати Катю прийняли рішення на зустрічі, де, крім Мангера, були й інші люди", - розповів генпрокурор.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Ганзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Ганзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою в причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства нападу на Ганзюк. Проти ночі на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовне нанесення тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, підозрюваних у нападі на нападу на Ганзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача й пособника нападу Сергія Торбіна засудили до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, помічників Володимира Васяновича та В'ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

У липні в Генпрокуратурі заявили, що передали до суду обвинувальний акт стосовно Павловського.

Крім того, 6 серпня Луценко заявляв, що через декілька днів Мангеру вручать повідомлення про завершення слідства у справі щодо його причетності до вбивства Ганзюк і він почне знайомитися з матеріалами обвинувачення, після чого піде також до суду.