Справа Гандзюк: Херсонська облрада просить записи з камер відеоспостереження

За словами Гордєєвої, необхідність отримання відеоспостереження пов’язана з тим, що у соцмережах розповсюджують неправдиву інформацію про зустріч у будівлі облради за її участі та за участі голови облради Владислава Мангера, де начебто йшла мова про організацію нападу на Катерину Гандзюк.

«Те, що такої зустрічі не було, буде видно з камер відеоспостереження», - зазначила на сесії Гордєєва.

Окрім того, вона зазначила у Facebook, у 2018 році була вагітна і на вимогу лікарів брала участь лише у сесійних засіданнях облради.

Депутати просять Державну службу охорони України надати запис камер відеоспостереження з будівлі обласної ради. Звернення підтримали 37 депутатів.

Як зазначила Гордєєва, мова йде про записи за період з 2017 по 2019 включно.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

У липні в Генпрокуратурі заявили, що передали до суду обвинувальний акт щодо Павловського.