Україна може отримати грант ЄС на розвиток профтехосвіти — Гриневич

Уряд уклав угоду з Європейським Союзом про грант на розвиток професійної освіти.

Про це на засіданні уряду поінформувала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш уряд уклав з ЄС угоду про пріоритетний проєкт у сфері профтехосвіти, за яким буде надано грант у 58 млн грн на оновлення стандартів, створення сучасних центрів досконалості для підготовки за багатьма профілями і підвищення кваліфікації”, - сказала Гриневич.

Вона нагадала, що зношеність матеріально-технічної бази закладів профтехосвіти становила понад 80%. Тому останні три роки уряд реалізовував програму щодо створення навчально-практичних центрів із сучасним обладнанням для навчання гостродефіцитних професій. За словами Гриневич, до кінця року таких центрів має бути вже 150.

Водночас за, її словами, для продовження змін в освіті потрібно удосконалити законодавчу базу. Так, уряд підготував закон про професійну (професійно-технічну освіту) освіту, втім через дочасні вибори він не був поданий до парламенту. Нині розроблено закон про вищу освіту, в першому читанні прийнятий закон про загальну середню освіту.

Також, за словами Гриневич, наступному складу Кабінету міністрів треба буде звернути увагу на підвищення оплати праці працівників освіти, в тому числі дошкільної освіти, профтехосвіти. Відповідна постанова про зміну системи оплати праці педагогічним працівникам ухвалена урядом у червні 2019 року.

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“За ці три роки, ми переконані, закладено підвалини й зроблено дуже серйозну роботу для фундаментальних змін у сфері освіти та науки. Про це і багато інших деталей ми пишемо в перехідних книгах, і, як тільки буде призначений новий уряд, передати ці книги”, - резюмувала Гриневич.