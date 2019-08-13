Аброськін про боротьбу з наркозлочинністю: це війна з вітряками

"Я повністю згоден з міським головою Харкова в плані того, що дійсно вже настав час об’єднатися для протидії лідерам злочинних організацій, наркокартелів, але я з трудом розумію, що саме він вимагає від поліції", - зазначив Аброськін.

При цьому він звернув увагу на рішення Печерського райсуду, який напередодні змінив запобіжний захід з тримання під вартою із альтернативою застави у 26 млн грн на домашній арешт затриманому у справі про вилучення 400 кг кокаїну. Крім того, цей підозрюваний притягується до кримінальної відповідальності і за вбивство.

Аброськін поінформував, що загалом за 2017 рік поліція Харківщини задокументувала злочинну діяльність 316 наркозбувачів, "з них заарештовано - 66 осіб", у 2018 - задокументовано діяльність 522 наркозбувачів, а заарештовано - 84 особи. За шість місяців 2019 року задокументовано діяльність 498 наркозбувачів, а заарештовано - тільки 41 особу.

Аброськін наголосив, що поліція працює, виявляє, документує та затримує наркозбувачів, але вони потім "в зв’язку з лояльним законодавством через декілька днів виходять на свободу та продовжують свій злочинний бізнес".

"Але ми не опускаємо руки та працюємо далі, але це боротьба з вітряними млинами. Мені просто цікаво, що міський голова Харкова вимагає від поліції з ними робити??? І в той же час що зробила міська влада за ці три роки?... 30 травня 2017 року провели квест для підлітків «Наркотики? Не моя тема!»; 31 травня 2018 року круглий стіл «Шляхи подолання наркоепідемії на Харківщині»; 26 червня 2019 панельна дискусія на тему: «Партнерство та консолідація зусиль у боротьбі ...». Й це практично все", - додав заступник голови Нацполіції.

Він закликав всіх об’єднуватися для боротьби із наркотиками, "але давайте й всі разом працювати, а не займатися популізмом, до питання протидії розповсюдження наркоманії потрібно підходити комплексно, і тільки всім разом".

Водночас Аброськін підкреслив, що наразі Харків із забезпечення системами відеоспостереження виглядає гірше будь-якого прифронтового міста Донеччини, де працює централізована відеосистема, що допомагає протистояти злочинцям й захищає громадян. За його словами, у Харкові така система просто відсутня.

Як повідомлялося, 6 серпня мер Харкова Кернес заявив, що "Харків тоне в наркотиках. Я знаю місто, і ще ніколи люди не були в такому шоці від того, що відбувається”.

За його словами, “йде справжній трафік, не залежно, центр це чи околиця... наркомани просто на вулицях жеруть цю погань”.

Крім того, Кернес заявив, що “немає сенсу приховувати й інше: поліція не справляється”, і закликав Головне управління Національної поліції Харківської області “відреагувати на вимогу харків'ян”.

Фото: www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin