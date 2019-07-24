Суддю, який закрив справу Кернеса, відправили у відставку

Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Київського райсуду Полтави, який закрив справу проти харківського мера Геннадія Кернеса та двох його охоронців.

Про це повідомляє сайт Вищої ради правосуддя.

"Вища рада правосуддя 23 липня 2019 року розглянула матеріали щодо звільнення восьми суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку та за власним бажанням. Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку... Антонова Андрія Володимировича - з посади судді Київського районного суду міста Полтави", - йдеться на сайті.

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу за обвинуваченням Харківського міського голови Геннадія Кернеса і двох його охоронців за обвинуваченням у викраденні, тортурах та погрозі вбивством двох активістів Харкіського Евромайдану узимку 2014 року, бо "прокурори перекладають докази обвинувачення на суд та не з’явилися на останні сім засідань суду".

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12 серпня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про необхідність повернення справи до суду для ухвалення об’єктивного вироку. Тоді ж ГПУ порушила справу за ч. 1 ст. 375 (винесення суддею завідомо неправосудного вироку). Закриття "справи Кернеса" оскаржено в суді.

Одразу після закриття справи, Антонов подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, мотивуючи рішення тиском, що на нього здійснюється. У звільненні відмовлено. Досудове розслідування у справі про "завідомо неправосудного рішення" триває п'ять місяців, але підозри не винесено.

Три апеляції на закриття справи розглядають у Полтавському апеляційному суді, але майже рік засідання відкладають з різних причин, в тому числі, через неявку Кернеса: у більшості випадків він хворіє та лікується, у тому числі, за кордоном.

Кернес та його охоронці не вважають себе винними. Санкція статті, що їм інкримінується передбачає до 15 років позбавлення волі.