Кернес підписав рішення міськради про повернення проспекту імені Жукова

Кернес підписав рішення міськради про повернення проспекту імені Жукова

Укрінформ
Рішення Харківської міської ради про повернення імені Жукова проспекту Григоренка підписане.

Це сайту «МедіаПорт» телефоном підтвердив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Як зазначається, у Єдиному реєстрі міських актів рішення опубліковане з печаткою Департаменту організаційної роботи, без підпису міського голови. На запитання чи означає це, що підпис є, Кернес сказав: «Якщо є печатка, значить, є підпис».

У свою чергу голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Кернес порушив закон, підписавши рішення про повернення імені Жукова проспекту Григоренка.

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"Кернес порушив закон і має бути покараний. Жуков вам не допоможе, Геннадію Адольфовичу. Як і ніколи нікому не помагав, якщо знати історію", - написав він у Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені Жукова Харківська міська рада розглядала 19 червня. «За» проголосували 59 депутатів, "проти" — 13. Ще 13, включно із Кернесом, не голосували.

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