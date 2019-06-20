Через повернення проспекту Жукова в Харкові відкрили справу

“19 червня до Шевченківського відділу поліції надійшло звернення від депутата Харківської міської ради. Він вважає, що в діях депутатів та чиновників Харківської міської ради можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного із поширенням комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, що виразилось у підтриманні петиції про повернення первинної назви проспекту маршала Жукова та демонтажу з Майдану Свободи намета «Все для перемоги», розміщеної на офіційному сайті Харківської міської ради”, - зазначається в повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 червня на сесії Харківської міської ради проспекту Петра Григоренка в Харкові повернули ім'я маршала Жукова. «За» проголосували 59 депутатів.

На підтримку перейменування проспекту Петра Григоренка виступив народний депутат України Євгеній Мураєв. Він повідомив, що на підтримку цього питання міська рада отримала ще 45 тис. звернень, а проти - лише п'ять тисяч. Разом із поверненням назви проспекту імені маршала Жукова депутати також проголосували за присвоєння імені генерала Петра Григоренка новій вулиці, яка прокладається від вул. Римарської до вул. Клочківської.

Однак дані з сайту міської ради говорять про те, що сам Геннадій Кернес, всупереч заяві про відновлення історичної справедливості, не став брати участь в голосуванні. “Цю інформацію підтверджує і електронне табло зі схемою залу, де крісло Кернеса позначено білим кольором”, - пише видання NewsRoom Kharkiv.

На протоколі голосування, яке надрукувало це ж видання, напроти прізвища Кернеса стоїть примітка: “Не голосував”.