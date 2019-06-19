Уряд звернеться до силовиків через повернення назви проспекту Жукова у Харкові

Уряд звернеться до силовиків через повернення назви проспекту Жукова у Харкові

Укрінформ
Уряд має звернутися до правоохоронних органів з приводу рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Жукова.

Про це заявив віцепрем'єр В’ячеслав Кириленко на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це (рішення Харківської міськради - ред.) пробний камінь. Якщо зараз це рішення пройде і ніхто не відреагує, в тому числі Кабінет міністрів України, центральний орган виконавчої влади, лавиноподібно ці спроби розпочнуться по всій країні. А це ж не просто політична оцінка якихось поступів, це прямі норми закону про декомунізацію... Ми повинні захистити норму закону від свавілля”, - наголосив Кириленко.

Він наголосив на необхідності звернутися до правоохоронних органів, щоб "зупинили рішення, яке ухвалила сьогодні Харківська міська рада".

Водночас міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що Кабінет міністрів з цього приводу може звернутися до місцевої влади щодо недопущення порушення закону.

Читайте також: Повернення проспекту Жукова у Харкові є порушенням закону - В'ятрович

“Так само ми маємо право звернутися до правоохоронних органів для того, щоб вони провели перевірку. Це питання перевірки та Генеральної прокуратури”, - зазначив Петренко, наголошуючи , що в законі про декомунізацію чітко визначена юридична відповідальність за його порушення.

У свою чергу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман попросив підготувати відповідне звернення.

“Я прошу підготувати з юридичної точки зору”, - заявив він.

Як повідомлялося, 19 червня депутати Харківської міської ради проголосували за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-