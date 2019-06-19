Уряд звернеться до силовиків через повернення назви проспекту Жукова у Харкові

Уряд має звернутися до правоохоронних органів з приводу рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Жукова.

Про це заявив віцепрем'єр В’ячеслав Кириленко на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це (рішення Харківської міськради - ред.) пробний камінь. Якщо зараз це рішення пройде і ніхто не відреагує, в тому числі Кабінет міністрів України, центральний орган виконавчої влади, лавиноподібно ці спроби розпочнуться по всій країні. А це ж не просто політична оцінка якихось поступів, це прямі норми закону про декомунізацію... Ми повинні захистити норму закону від свавілля”, - наголосив Кириленко.

Він наголосив на необхідності звернутися до правоохоронних органів, щоб "зупинили рішення, яке ухвалила сьогодні Харківська міська рада".

Водночас міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що Кабінет міністрів з цього приводу може звернутися до місцевої влади щодо недопущення порушення закону.

“Так само ми маємо право звернутися до правоохоронних органів для того, щоб вони провели перевірку. Це питання перевірки та Генеральної прокуратури”, - зазначив Петренко, наголошуючи , що в законі про декомунізацію чітко визначена юридична відповідальність за його порушення.

У свою чергу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман попросив підготувати відповідне звернення.

“Я прошу підготувати з юридичної точки зору”, - заявив він.

Як повідомлялося, 19 червня депутати Харківської міської ради проголосували за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.