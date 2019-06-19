Повернення проспекту Жукова у Харкові є порушенням закону - В'ятрович

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Харківська міська рада порушила закон, перейменувавши проспект Григоренка на проспект Жукова.

Про це він повідомив у Twitter.

"Харківська міська рада проголосувала за перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Порушила закон, сховавшись за принцип колективної безвідповідальності. Якщо рішення підпише мер Кернес, настане час для його персональної відповідальності за порушення закону", - заявив В'ятрович.

Між тим, Український інститут національної пам’яті виступив із вимогою до "Харківського міського голови Геннадія Кернеса не підписувати рішення міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на Жукова".

Як повідомляв Укрінформ, у травні 5 587 осіб підписали петицію на сайті міськради з проханням повернути проспекту ім'я Маршала Жукова. Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища вивчила цю петицію і рекомендувала винести ініціативу містян на розгляд сесії.

Юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко раніше пояснював, що не існує механізму повернення старої назви вулиці, а назвати її так заново - заборонено Законом "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій".

19 червня депутати Харківської міської ради проголосували за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Раніше повідомлялося, що у Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік від Палацу спорту, де мав відбутися з’їзд партії «Довіряй ділам» (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

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Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.

Як повідомлялося, речниця Президента України Юлія Мендель, коментуючи стихійне знесення пам’ятника Георгію Жукову в Харкові, заявила, що навколо топонімів, пов’язаних із Жуковим, нібито існує правова колізія.

Георгій Жуков у січні – липні 1941 р. обіймав посаду заступника народного комісара оборони СРСР, у серпні 1942 р. – червні 1945 р. - першого заступника народного комісара оборони СРСР, у березні – липні 1946 р. – заступника міністра збройних сил СРСР, у березні 1953 р. – лютому 1955 р. - першого заступника міністра оборони СРСР, у лютому 1955 р. – жовтні 1957 р. – міністра оборони СРСР. Крім того, у червні – жовтні 1957 року він також був членом Президії Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.

Таким чином, Георгій Жуков є особою, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, а також у комуністичній партії. Ім'я Жукова в назві об'єкту топоніміки у даному випадку є символікою комуністичного тоталітарного режиму.